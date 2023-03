Preso il terzo ricercato della gang dei minorenni

Arrestato anche il terzo minorenne della banda che derubava le farmacie del Canturino. Lo ha trovato la polizia di Milano, durante un controllo in metropolitana. Il marocchino di 16 anni era ricercato per aver assaltato e derubato in ottobre 7 farmacie e una pizzeria nel Comasco, altre 3 in provincia di Varese a gennaio. Di quella banda i carabinieri del Nucleo Operativo di Cantù hanno identificato quattro 16enni, tre marocchini e un algerino, tutti senza fissa dimora. Minori non accompagnati, ospiti di comunità da cui periodicamente sparivano. Uno di loro sta nel carcere minorile di Potenza, un altro è stato rintracciato a Reggio Emilia, ora è in cella anche il terzo. I colpi venivano commessi quasi sempre in gruppo, ma i militari sono riusciti a identificare chi ha lasciato impronte o è stato ripreso dalle telecamere. Nell’elenco degli esercizi colpiti sfondando le vetrine, la farmacia comunale e la pizzeria Napoletano a Cermenate, le farmacie di Montano Lucino, Breccia, Rivolta di Luisago, Lurate Caccivio, la comunale di Cermenate, e la Guidi di Inverigo. In un paio di casi furti solo tentati, negli altri bottini tra i mille e i 2mila euro.

Pa.Pi.