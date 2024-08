Il dolce record di Ponte Labro: prima lombarda ammessa nelle Città del Miele

Ponte Lambro (Como), 29 agosto 2024 – Record di alta qualità: Ponte Lambro è il primo Comune lombardo entrato nel circuito nazionale de Le Città del Miele, la rete nazionale dei territori che danno origine e identità ai mieli italiani.

Un miele unico

Situato nel cuore del "Triangolo Lariano" in provincia di Como, Ponte Lambro è la porta d'ingresso di un territorio particolarmente ricco di biodiversità, caratterizzata da un paesaggio montano e collinare, costellato di boschi e latifoglie particolarmente amate dalle api. I mieli tipici del territorio di Alta Brianza e Alto Lario sono il castagno, il tiglio, il tarassaco, l'erica, la melata di bosco, i millefiori oltre a quel miele di acacia che dal 2013 rappresenta la terza DOP italiana dei mieli (il Miele della Lunigiana DOP di acacia e castagno, il Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP multifloreale e il Miele Varesino DOP monofloreale di acacia).

I numeri dolci della Lombardia

"L'ingresso di Ponte Lambro nel circuito nazionale de Le Città del Miele sottolinea da un lato l'attenzione che la nostra Amministrazione ripone nelle tematiche ambientali e alla tutela della biodiversità del nostro territorio, ma indirettamente evidenza la posizione che l'apicoltura lombarda riveste a livello nazionale: la prima per numero di apicoltori con le sue oltre 8.900 unità e la seconda per numero di alveari che ospita, oltre 158 mila. Con l'adesione di Ponte Lambro anche la Lombardia ha la sua Città del Miele" ha commentato il Sindaco Ettore Pelucchi.

La Festa delle api

Anche il Presidente de Le Città del Miele, Rolando Pecora, non ha mancato di esprimere il compiacimento generale per la new entry lombarda: "L'ingresso di Ponte Lambro, non solo evidenzia la leadership nazionale dell'apicoltura lombarda, ma arricchisce l'agenda annuale di "Andar per miele" con la sua Festa delle Api di settembre". La Festa delle Api di Ponte Lambro si svolgerà il 28 e 29 settembre, nell'area di Villa Guaita. In programma eventi di animazione per bambini, degustazione dei mieli del territorio, incontri con gli apicoltori e mostra mercato dei prodotti tipici legati ai territori dell'Alto Lambro e Alto Lario