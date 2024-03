Intimiano, due ragazzini in giro con pistole scacciacani: cosa è successo

Intimiano (Como)– In giro in due, a soli 13 anni, con pistole scacciacani, esibite ad altri ragazzini. I due sono stati notati da una passante giovedì mattina per strada, mentre esibivano le armi ad alcuni coetanei. I carabinieri di Albate e la polizia locale intercomunale, hanno raggiunto a casa i due minorenni: un tredicenne e un quattordicenne da pochi mesi.

La perquisizione ha portato al ritrovamento, nelle rispettive abitazioni, di una pistola a molla softair, imitazione di una Colt e di un altro modello, perfetta replica di modelli autentici, ma entrambe private del tappo rosso che serve a distinguere le armi giocattolo da quelle vere. Una modifica che rendere illegale il porto in luogo pubblico, come hanno fatto i due ragazzini.

Entrambe le pistole sono state messe sotto sequestro, e i due ragazzi segnalati alla Procura per i Minorenni, in attesa delle decisioni del magistrato. Soprattutto per quanto riguarda il tredicenne, in quanto non ancora imputabile.