Como, tenta di esportare un pappagallo protetto: denunciato

Como – Ha tentato di esportare un pappagallo di una specie protetta, ma è stato fermato al confine con la Svizzera dalla guardia di finanza di Como. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi, presso il valico autostradale di Como-Brogeda. L'atteggiamento nervoso dell'uomo ha insospettito gli agenti, che hanno sottoposto a un controllo il mezzo da questi condotto.

All'interno del veicolo è stata individuata una gabbietta, contenente un esemplare vivo di pappagallo appartenente alla famiglia degli "psittaculidae", animale protetto in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale. Appurata l'assenza di documentazione prevista per l'esportazione, i finanzieri hanno sequestrato l'animale, affidandolo in custodia a un allevamento amatoriale, e hanno denunciato a piede libero l'uomo.