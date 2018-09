Oltrona San Mamette, 9 settembre 2018 – Un uomo è stato trovato questa notte senza vita lungo la Lomazzo Bizzarone, in via Roncaia, ucciso da un colpo di pistola al petto. Apparentemente nordafricano, di circa 35 anni, non è stato ancora identificato, e si sta lavorando sulle sue impronte digitali. E’ stato notato da alcune auto in transito poco prima delle 3. Quando i soccorsi del 118 sono arrivati, era già morto. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Da alcuni mesi, in questa zona, è in corso uno scontro tar bande per il controllo dello spaccio di stupefacenti.