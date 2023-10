Como, senza biglietto prende a ombrellate i controllori: condannato a 9 mesi

Como, 21 ottobre 2023 - È stato condannato con giudizio direttissimo dal Tribunale di Como a 9 mesi con pena sospesa un 48enne di nazionalità turca, residente in città, che venerdì pomeriggio ha preso a ombrellate due controllori sull’autobus.

L’aggressione è scattata quando il controllore gli ha chiesto di esibire il biglietto, l’uomo ha insultato la donna con frasi a sfondo sessuale e quando lei ha fatto fermare il mezzo chiedendo l’aiuto di un collega, il passeggero, ormai fuori controllo, si è alzato e li ha presi a ombrellate, spingendoli per farsi largo e scappare dall’autobus.

La sua fuga è dura poco, due pattuglie della Polizia locale di Como lo hanno fermato in via Grandi e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, percosse aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità.