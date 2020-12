Olgiate Comasco, 10 dicembre 2020 – In due, di notte, sull'auto rubata. In seguito al controllo svolto dai carabinieri di Olgiate Comasco ieri sera, un marocchino di 35 anni senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo per la ricettazione in flagranza della e resistenza a Pubblico Ufficiale. I due sono stati individuati grazie a una dalla telecamera posta a confine territorio tra Beregazzo con Figliaro e Oltrona San Mamette, attivata dal passaggio di una Fiat Punto risultata rubata ad inizio ottobre nella provincia di Varese. Il conducente, marocchino senza di fissa dimora, era destinatario di un decreto di espulsione da eseguire, emesso lo scorso giugno a Novara. A bordo c’era anche una passeggera, che sottoposta a perquisizione è stata sorpresa in possesso di 1.5 grammi di cocaina. L’uomo è stato accompagnato in carcere al Bassone, mentre la donna è stata denunciata a piede libero per il concorso nella ricettazione, e segnalata alla Prefettura quale assuntrice di stupefacente.

© Riproduzione riservata