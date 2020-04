Como, 3 aprile 2020 - Sono tanti i negozi di Como che in questo periodo di emergenza, con le persone costrette a rimanere a casa a causa della pandemia coronavirus, si sono organizzati per la consegna a domicilio dei loro prodotti. Un servizio fondamentale per tanti cittadini che non possono assolutamente raggiungere il centro e anche per gli anziani.

In città prestano questo servizio:

Enoteca Capitan Drake Srl (031/4893841)

Castiglioni store alimentari-gastronomia (031/263388)

Macelleria Gatti (031/270416)

Fruttarì Srl (348/0509796)

Panificio Beretta (031/525165)

Olly Pasticceria Panetteria (031/306861)

Panificio Vago (031/263043)

Il Tagliere di Lelo negozio di alimentari (031/4490733)

Castiglioni alimentari (031/263388)

Ballabio Alimentari (031/2493189)

Teatro del Gusto (031/262933)

Gatti Leopoldo macelleria (031/270416)

Panificio Tina Beretta (031/261046)

Erboristeria «Via del Campo» (viadelcampocomo@gmail.com 333/5336714)

Il banchetto frutta e verdura di via Luini e la gelateria La golosità (031/303674)

Sono pronti a consegnare la spesa a casa anche gli operatori del mercato coperto:

Pescheria e polleria Gandola Ivano (339/6738923 - 031/420565)

Caffè Oscar pane e dolciumi (328/7637135)

Chessari Primizie di Sicilia (388/4896740)

Civati salumi e formaggi (339/417417)

Davide Brambilla salumi e formaggi (348/7240831)

Fratelli Marelli primizie di frutta e verdura (031/260660)

Franco Bridaroli frutta e verdura (327/0856279)

Giorgio Anzani frutta e verdura (347/0379776)

Il ragazzo del formaggio (340/6827298)

La bottega delle carni macelleria (031/268416)

La coccinella frutta e verdura (348/9063123)

La via del sale – salumi, formaggi , drogheria (347/0177853)

Le perle della Campania il Sud a tavola (393/9909714)

Luca Belotti frutta e verdura (393/9309983)

Macelleria Equina (345/5362856)

Macelleria Mediterranea (031/268234)

Pescheria e Polleria Gandola (339/6738923 – 031/420565)

Sapori Mediterranei (329/2764511)