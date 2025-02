Musica e danza a teatro senza illuminazione artificiale

CANTÙ (Como)In occasione della manifestazione nazionale ‘M’Illumino di meno’, dedicata alla sensibilizzazione sul risparmio energetico e alla promozione di uno stile di vita più sostenibile, il Teatro San Teodoro ospiterà un evento unico, simbolico e suggestivo: una serata di danza e musica classica senza l’uso di energia elettrica. L’appuntamento è per domenica alle 18, con il palcoscenico del teatro che sarà illuminato esclusivamente dalla luce delle candele e dell’energia generata da biciclette a dinamo.

La scelta di eliminare l’illuminazione artificiale e gli amplificatori diventa un modo per dimostrare come l’arte possa continuare a emozionare anche senza supporti tecnologici, lasciando spazio alla magia della musica e del movimento. Protagoniste della serata le allieve di danza della scuola TST_Lab, guidate dalla coreografa e insegnante Linda. La danza e la musica si fonderanno per dare vita a uno spettacolo capace di emozionare e far riflettere sul valore della semplicità e sull’importanza di un approccio più consapevole alle risorse energetiche.

Nel foyer, il pubblico potrà visitare una mostra di opere realizzate dalle giovani ballerine nei workshop estivi. Le giovani danzatrici illumineranno il cammino degli spettatori con delle torce, accompagnandoli nel percorso. L’ingresso all’evento è a offerta libera, il ricavato sosterrà il progetto Teatro Accessibile che si propone di rendere la cultura e il teatro un diritto per tutti, senza barriere economiche.

R.C.