Trovato morto l’escursionista di 82 anni scomparso sui Corni di Canzo

È stato trovato senza vita l’escursionista di 82 anni originario di Meda che era scomparso venerdì pomeriggio nella zona dei Corni di Canzo, in provincia di Como. L’uomo era uscito per una passeggiata nei boschi ma non era più rientrato e i familiari avevano chiamato i soccorsi.

Decine di uomini dei vigili del fuoco e del soccorso alpino hanno battuto la zona montana per ore, anche con il supporto della squadra specializzata “International mobile subscriber identity”. Purtroppo, intorno alle 22, il corpo dell’anziano è stato rinvenuto in una zona impervia. Il recupero della salma è stato piuttosto difficile. Al momento, non è chiaro come l’escursionista abbia perso la vita.