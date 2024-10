Alpinista di Padenghe precipita e muore dalla vetta ovest delle Tre Cime di Lavaredo

Padenghe sul Garda (Brescia) 30 ottobre 2024 – Un alpinista. G.P. di 52 anni, di Padenghe sul Garda è morto precipitando per 700 metri stamani dalla vetta Ovest via delle Tre Cime di Lavaredo.

L'uomo aveva risalito la via normale assieme ad altre quattro persone e con loro, tolti gli zaini sulla cima, stava facendo una pausa quando è scivolato, precipitando per centinaia di metri e finendo sui ghiaioni sottostanti, alla base della parete nord.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno), volato sul posto ha inizialmente sbarcato con il verricello tecnico di elisoccorso un infermiere, per poi atterrare al campo base nelle vicinanze. Quando sono state ultimate le procedure del caso, con la constatazione del decesso dell'uomo, ottenuta dalla magistratura l'autorizzazione alla rimozione, la salma è stata imbarellata, recuperata e trasportata al Rifugio Auronzo, dove è stata affidata ai soccorritori della Guardia di finanza e al carro funebre.

L'eliambulanza è quindi volata in cima alla Ovest e ha issato a bordo anche i compagni rimasti in vetta, per poi lasciarli al rifugio.