Medici di base a Bergamo: 48 candidature arrivate ad Ats

Su invito di Ats Bergamo e del Collegio dei sindaci si è tenuta ieri una una chiamata coi sindaci dei comuni appartenenti agli Ambiti carenti di Assistenza primaria, in relazione agli esiti del bando e per un aggiornamento in merito ai prossimi passaggi operativi previsti. All’ordine del giorno anche la situazione della Continuità assistenziale (Ca, ex guardia medica), oltre ai dati attuali della Continuità assistenziale stagionale (Cas, ex guardia medica turistica). Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di incarichi di Assistenza Primaria rimasti carenti dopo la pubblicazione del marzo 2023 Ats ha ricevuto 48 candidature. In tema di Continuità assistenziale vi è stato un aumento delle contrattualizzazioni di medici: attualmente i contratti attivi sono 103. Con un dato di partenza di 7 sedi attive con 33 medici di Ca, i frutti dell’avvio della nuova piattaforma e la continua attività di reclutamento da parte di Ats hanno consentito di riattivare le sedi di: Bergamo, Villa d’Almè, S. Omobono, Serina, Dalmine, Calusco, Romano di Lombardia, Clusone, Gandino, Albino, Alzano Lombardo, Grumello del Monte, Seriate, Trescore Balneario, Lovere. La Continuità assistenziale stagionale (Cas), così come è stata organizzata da Ats Bergamo in coordinamento con la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, attraverso la disponibilità dei Medici di Assistenza Primaria del territorio, ha attualmente erogato 766 prestazioni. Il servizio è attivo fino alla fine di agosto.