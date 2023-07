Lite a carte al bar, Giampiero Colombo è in fin di vita: colpito con una sedia è in coma

Mariano Comense, 11 luglio 2023 – La partita a carte al bar, si è conclusa con una lite, qualche insulto e un colpo assestato con una sedia che ha fatto stramazzare a terra Giampiero Colombo, pensionato di 78 anni di Cabiate, ora ricoverato con gravi lesioni alla testa e prognosi riservata. L’aggressione è avvenuta domenica verso le 15.30 all’interno della bocciofila di Mariano Comense, in via don Luigi Sturzo, dove un gruppo di persone si era trovata, come d’abitudine, per giocare a carte e passare il tempo.

La lite

Tra di loro , seduti allo stesso tavolo, Colombo e un uomo di 58 anni di origine campana residente a Mariano Comense. Tra i due, per banalissimi motivi di gioco, è iniziata una discussione, degenerata in uno scambio di parole di troppo e qualche offesa. Finché il cinquantottenne si è alzato, ha sollevato una sedia e l’ha scagliata contro il pensionato. L’uomo è stramazzato a terra, battendo la testa sul pavimento. Una ferita che lo ha ridotto subito in gravi condizioni: il medico del 118, gli ha prestato un primo soccorso, per poi trasportarlo in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.

I soccorsi

Qui le sue condizioni sono apparse ancora più critiche, quando gli esami hanno rivelato la presenza di una emorragia cerebrale, resa ancora più grave dall’età del paziente e dalla potenziale fragilità. Ora l’uomo è ricoverato con prognosi riservata, in attesa di valutare come reagirà alle cure di queste prime ore, e soprattutto quali conseguenze può aver lasciato la lesione alla testa.

L’aggressore

Intanto i carabinieri di Mariano Comense, intervenuti assieme ai soccorritori, hanno identificato l’aggressore e ascoltato la sua versione di quanto accaduto, ma anche le testimonianze dei numerosi clienti che erano presenti al momento della lite. Versioni che al momento appaiono discordanti.

I testimoni

Il cinquantottenne avrebbe infatti dichiarato di aver colpito Colombo su un fianco, mentre i testimoni dicono di aver visto la sedia scagliata sulla testa del pensionato. Quale delle due versioni corrisponde a quanto accaduto, potrà probabilmente essere accertato dagli stessi medici, ma in ogni caso quel colpo ha destabilizzato il pensionato facendolo stramazzare a terra, dove è andato incontro alla ferita più grave.