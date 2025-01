Marcia della pace. Arci provinciale in prima fila

Sono attesi in migliaia domenica pomeriggio a Como per partecipare alla tradizionale Marcia della Pace, un’iniziativa del calendario del Mese della Pace 2025 comune ai territori di Cantù e Mariano Comense. L’appuntamento è alle 14 in piazzale Montesanto, davanti alla caserma De Cristoforis. La conclusione del corteo che attraverserà le vie della città murata sarà alle 16.30 in piazza Verdi. Tra i promotori principali spiccano Arci provinciale Como e Rete Como senza frontiere, realtà impegnate da anni per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della giustizia sociale e dei diritti umani.