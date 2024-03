Manifestazioni per dire basta alle guerre a Gaza e in Ucraina

Sabato 16 e sabato 23 marzo, dalle 11, a Sondrio in Piazza Garibaldi, si terranno due manifestazioni silenziose per ribadire la necessità di un “Cessate il fuoco“ a Gaza, in Ucraina e ovunque ci siano guerre. Non sono previste installazioni, semplicemente i partecipanti porteranno cartelli con scritte sul tema. I 2 eventi sono promossi da un gruppo di “Donne per la pace“ che ha già organizzato un sit-in davanti alla Prefettura l’8 marzo, cui hanno partecipato un centinaio di persone e che si è concluso con la consegna al vice-prefetto di un documento firmato da 40 donne, con il quale si chiede che l’Italia si attivi per arrivare al cessate il fuoco come primo passo in direzione di una soluzione politico-diplomatica dei conflitti aperti,  fermare il riarmo, l’invio di armi e le missioni militari  impedire il genocidio, istituire corridoi umanitari e ripristinare il sostegno economico del nostro Paese alle iniziative Onu per i profughi palestinesi  sostenere con interventi umanitari le popolazioni colpite dalla guerra.

Michele Pusterla