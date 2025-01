Mancano magistrati. Il Pd bussa a Nordio

A fronte delle gravi carenze di organico che da tempo condizionano l’attività giudiziaria del Tribunale di Como, Chiara Braga, capogruppo alla Camera del Partito democratico, ha presentato un’interrogazione alla Camera: "Ho sottoposto al ministro della Giustizia Nordio – dice - la grave carenza di organico presso la sezione penale del Tribunale di Como. Su un organico complessivo di otto magistrati sono infatti attualmente presenti a Como solo la metà dei togati. Che la situazione sia seria lo dimostrano anche le recenti dichiarazioni del presidente del tribunale penale di Como, il quale in un’intervista ha anche reso noto come negli ultimi sei anni tutti i concorsi indetti per coprire le posizioni penali lasciate vuote a Como siano andati totalmente deserti. Un fatto, quest’ultimo, insolito e al contempo preoccupante per il nostro territorio. Le criticità riscontrate nel comasco vanno infatti ad aumentare i carichi di lavoro dei giudici effettivi con conseguenti e inevitabili allungamenti dei tempi di giudizio". Braga conclude: "Ho chiesto al ministro della Giustizia di conoscere le ragioni di questa gravissima situazione e di attivarsi per sanare quanto prima il deficit di organico nella sezione penale".