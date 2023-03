Forza la porta di casa di un anziano per dormire sul suo divano

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri

Lurate Caccivio (Como) – Ha scassinato la porta di casa di un anziano e, una volta entrato, si è accasciato sul divano, ubriaco, e si è addormentato. È stata la figlia dell’anziano padrone di casa a scoprire la mattina in salotto un 24enne straniero, senza fissa dimora. Dopo l’arrivo dei carabinieri, per il giovane è scattato il fermo.

Porta forzata

Secondo quanto ricostruito, il giovane, in stato di alterazione alcolica, ieri notte è entrato nell’abitazione del 95enne scassinando, senza essere sentito, la porta d’ingresso. Appena entrato in casa, si è buttato sul divano in salotto e poi si è addormentato.

La scoperta alla mattina

L’anziano, che dormiva nella sua stanza, non si è accorto di nulla. È stata la figlia, arrivata al mattino seguente, a sorprendere il giovane ancora addormentato e chiamare i carabinieri di Lurate, che sono subito intervenuti.

Il cellulare rubato

Il 24enne è stato fermato e identificato: risulta senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Durante la perquisizione gli è stato trovato in tasca un cellulare: dopo una breve verifica, i militari hanno scoperto che era stato rubato alla titolare di un negozio di fiori di via Varesina a Como.