Lurago d'Erba, auto caricata sul carroattrezzi e rubata

Lurago d’Erba (Como), 28 ottobre 2023 - La sua auto era sparita nel nulla e così una 29enne residente nell'Erbese si è rivolta ai carabinieri che hanno scoperto, attraverso le immagini acquisite dalle telecamere presenti lungo le strade di Lambrugo, Lurago d’Erba e Arosio che i ladri per prenderla avevano addirittura utilizzato un carroattrezzi, sul quale avevano caricato la Bmw X1 per trasportarla senza alcun problema.

A questo punto, acquisita la targa dell’automezzo, le indagini sono andate a colpo sicuro e dopo essere risaliti al proprietario, un 53enne di origini straniere, denunciato a piede libero come autore del furto sono riusciti a identificare anche il mandante, un 58enne a suo volta denunciato come ricettatore. Grazie alla tempestività delle indagini è stata ritrovata anche l’auto, che era stata scaricata in un parcheggio lungo la strada a Mariano Comense ed è stata restituita alla proprietaria.