Lomazzo (Como), 10 gennaio 2020 - Grave incidente ieri sera sull'A9 in direzione Milano a un centinaio di metri dall'uscita di Lomazzo Nord dove alcune auto per cause ancora da accertare si sono tamponate tra di loro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che hanno dovuto chiudere l'autostrada per permettere le operazioni di soccorso. Quattro le persone ferite, per fortuna in maniera lieve, sono state portate per accertamenti al Sant'Anna e al Sant'Antonio di Cantù.

La A9 è rimasta chiusa per diverso tempo in direzione Milano per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale e rimozione dei mezzi, con gli automobilisti che sono stati fatti uscire a monte dell'incidente e costretti a utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere Turate e tornare poi in autostrada.