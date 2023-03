Locate Varesino: arrestato spacciatore con l’hashish nel frigo

Controlli con i cinofili

Locate Varesino – Una trentina di poliziotti della Questura di Como, di altre forze di polizia e reparti specializzati, per ore ieri pomeriggio, lunedì 27 marzo, hanno passato al setaccio i boschi del Parco Pineta tra Cadorago e Locate Varesino, alla ricerca di bivacchi per lo spaccio di droga e di chi li frequenta.

Un ragazzo di 19 anni, controllato vicino alla stazione di Locate e trovato in possesso di un etto di hashish, è stato arrestato e portato in carcere al Bassone: nella sua abitazione, nascosto dietro il frigorifero, c’era un ulteriore panetto da un etto della stessa sostanza. Nei boschi sono stati trovati e smantellati alcuni bivacchi nei quali erano presenti coperte e cibo in scatola, da poco abbandonati.

Due persone sono state trovate in possesso di 5 grammi di marijuana ognuno, e per questo sanzionate amministrativamente. In tutto i pattugliamenti, estesi anche lungo le strade limitrofe la bosco, hanno consentito di controllare 167 veicoli e 288 persone.