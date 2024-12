Lo Schiaccianoci al Sociale. Sul palco il Russian ballet

Musica, danza e cibo. Con la proposta Capodanno a Teatro, il Sociale di Como, martedì 31 dicembre alle 17.30 porta in scena il balletto Lo Schiaccianoci, con il Russian classical ballet. A seguire, è prevista una cena di gala per gli spettatori che vorranno attendere la mezzanotte del nuovo anno in una location esclusiva: il palcoscenico del Teatro.

Lo Schiaccianoci, celebre e incantevole balletto classico, sarà rappresentato dalla prestigiosa compagnia Russian classical ballet, composta da un cast di stelle del balletto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev. Basato sulla fiaba "Lo schiaccianoci e il re dei topi", di E.T.A. Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe: in una selvaggia battaglia contro il Re dei topi, lo Schiaccianoci è in pericolo. Clara, superando le sue stesse paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l’incantesimo: lo Schiaccianoci diventa così un bellissimo principe.

La fredda notte copre la città di fiocchi di neve. Lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei dolci, dove la Fata dello zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare. Una storia che attiva l’immaginazione e trascina nel regno della fantasia.

La composizione di The Nutcracker ha reso immortale il genio Pyotr Tchaikovsky, esaltandolo, in passaggi melodici come "Danza dello zucchero fatato" e "Il valzer dei fiori". Con il pacchetto "Capodanno experience", si potrà seguire Lo Schiaccianoci dai posti centrali.

Pa.Pi.