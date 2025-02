L’ex assessore. Franco Brusadelli travolto sulle strisce

Nell’incidente di ieri mattina in via Leopardi è rimasto ferito gravemente Franco Brusadelli, 83 anni, ex assessore alla Cultura ed ex insegnante di matematica. L’uomo, che stava attraversando sulle strisce, è stato investito da un’auto guidata da una 63enne: l’urto è stato violento, il pedone sbalzato per una decine di metri. Subito sono intervenuti i soccorsi, che hanno anche fatto decollare l’elisoccorso da Milano. Le ferite più gravi alla testa, con un grave trauma cranico, e al braccio, con una sospetta frattura. Brusadelli è rimasto tutto il giorno in osservazione al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Pa.Pi.