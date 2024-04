Le eccellenze del futuro. Un Nobel in cattedra. Al via la Summer School

Anno di svolta per l’Istituto Iseo specializzato negli gli studi economici, che ha un nuovo presidente onorario: il premio Nobel Micheal Spence che va a affiancare il vicepresidente Riccardo Venchiarutti. Grazie a una collaborazione diventata ormai consolidata tra l’ente Iseano e l’Università di Brescia, è stata infatti istituita la “Franco Modigliani – Robert Solow – Iseo Temporary Chair in Economic Sciences”. Lo scorso 14 dicembre il senato accademico dell’ateneo ha approvato l’istituzione della cattedra intitolata all’Istituto Iseo al suo fondatore Modigliani e al past president Solow, scomparso proprio alla fine dello scorso anno. La cattedra prevede "l’assegnazione annuale della qualifica di Franco Modigliani – Robert Solow – Iseo Professor a un economista insignito del premio Nobel per l’economia, ovvero a un economista di chiara fama riconosciuto in ambito internazionale" come recita la delibera del Senato accademico. Tradotto, significa che, grazie all’accordo con l’Istituto Iseo, nel corpo docenti dell’università bresciana ci sarà ogni anno - anche se per un breve periodo di tempo - un premio Nobel per l’Economia a fare da visiting professor: le sue lezioni saranno destinate a studenti iscritti alla magistrale e al dottorato. Dal 15 al 22 giugno ad Iseo si terrà la 20° edizione della Isep Summer School in Economics, con oltre 70 studenti master e phd. Un’edizione che, per ora, ha già battuto ogni record avendo fatto registrare, a un mese dalla chiusura delle iscrizioni, oltre 160 richieste da tutto il mondo.

L’altra grande novità del 2024 riguarda la prima edizione di una nuova Summer School internazionale dedicata, questa volta, alla Scienza. Dal 21 al 28 settembre l’Istituto Iseo e l’Università di Brescia organizzeranno infatti il Nanochemistry Camp, ovvero un corso dedicato alla Nanochimica, destinato a studenti master e phd di Fisica, Chimica e Medicina provenienti da tutto il mondo. Il 21 e 22 giugno l’Istituto Iseo tornerà a fare squadra con la Camera di Commercio di Brescia per proporre la due giorni intitolata “Futura Colloquia”. "La cattedra Iseo e il Nanochemistry camp rappresentano due dei progetti più ambiziosi che l’Istituto Iseo cullava da tempo – dice il vicepresidente Riccardo Venchiarutti –. La Summer School in Fisica e Chimica, in particolare, è il primo passo verso il sogno della nostra associazione di organizzare a Iseo scuole estive con i premi Nobel in tutte le materie per cui viene assegnato il premio dell’Accademia svedese: e così, negli anni a venire, potremo dedicarci a Summer School in Medicina, poi Letteratura e Pace ".