Lago di Como, pontile e boe d’ormeggio abusivi scoperti della Finanza

Como, 24 giugno 2023 – Scoperto un pontile abusivo da parte dei militari del Reparto Operativo Aeronavale di Como, sulle rive del Comune di Como. Insieme al pontile adibito all'ormeggio di 89 natanti da diporto scoperte anche 26 boe di ormeggio prospicienti il pontile stesso.

In seguito agli accertamenti esperiti, i Finanzieri della Stazione Navale Lago di Como hanno constatato l'occupazione senza titolo di 1.240 metri quadrati di specchio acqueo eccedente l'area effettivamente concessa oltre all'occupazione abusiva posta in essere mediante il posizionamento irregolare delle boe d'ormeggio.

In prossimità dell'area demaniale, è stata constatata anche la mancanza della prevista cartellonistica visibile al pubblico riportante gli estremi della concessione.

L'importo dei tributi evasi, per le annualità 2018 - 2023 e le relative sanzioni ammontano da un minimo di euro 65.565 a un massimo di euro 98.348 mentre per quanto concerne il posizionamento delle boe le sanzioni vanno da euro 1.560 a euro 15.600, per una somma complessiva di euro 113.948.

Al trasgressore è stata altresì intimata la regolarizzazione della posizione debitoria, pena la decadenza della concessione rilasciata.

L'esito dell'accertamento condotto dalle Fiamme Gialle del comparto navale è stato trasmesso al Comune di Como quale Autorità Demaniale competente per la riscossione.