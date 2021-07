Argegno (Como) - Si moltiplicano gli interventi per contenere le conseguenze di frane e smottamenti che si stanno riversando sulla statale Regina e sulle frazioni sopra gli abitati. Dopo Cernobbio, Brienno e Argegno, interventi anche a Schignano e a Laglio, dove una donna anziana è stata messa in salvo da vigili del fuoco e polizia stradale, che hanno raggiunto la sua abitazione e l'hanno allontanata portandola a braccio.

Interventi in corso da parte di numerose squadre per liberare la sede stradale, anche da parte dell'amministrazione provinciale. La statale è completamente interrotta: nonostante la diminuzione della pioggia in quest'ultima ora, fiumi di fango, detriti, alberi e rami, si stanno riversando sulle strade, invadendo alcune frazioni sopra l'abitato, come appunto a Laglio.