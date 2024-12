L’Abbondino al fotografo. Enzo Pifferi

Poche cose come le sue foto hanno saputo raccontare Como e i comaschi, per questo la Commissione comunale che si è riunita a Palazzo Cernezzi ha deciso di assegnare l’Abbondino d’Oro 2024 al fotografo comasco Enzo Pifferi. La notizia è stata comunicata dal presidente del consiglio comunale, Fulvio Anzaldo, che ha rimandato alla primavera del 2025 per la cerimonia di consegna. Fotografo e giornalista per quotidiani e riviste, Enzo Pifferi oltre ai luoghi si è dedicato, soprattutto negli ultimi anni, anche al racconto per immagini di tante aziende ed eccellenze del territorio.R.C.