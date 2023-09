La petizione ai ministri: "Libri gratis agli studenti"

Libri gratuiti per tutti gli studenti dell’età dell’obbligo, dai 6 ai 16 anni. La proposta dell’A.Ge, Associazione italiana genitori, diventa una petizione. Su change.org è possibile sottoscrivere la proposta indirizzata ai ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo Economico), Giuseppe Valditara (Istruzione e del Merito) ed alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Il costo dei libri di testo è una storia annosa – commenta la presidente nazionale di A.Ge, Claudia Di Pasquale - e l’aumento di quest’anno è sotto l’inflazione ma attualmente si va a cumulare con l’aumento di tutte le spese che sono sostenute dalle famiglie: abbonamenti per i trasporti, iscrizioni a palestre, corredo scolastico e non dimenticando l’aumento delle utenze, dei carburanti, dei generi alimentari, del vestiario". In molti casi, per altro, non viene neanche rispettato il tetto fissato per legge sui libri, previsto dal decreto ministeriale 781 del 2023. Per il primo anno di scuola superiore sarebbe di 294 euro, 117 per la seconda classe, 132 per la terza, con la possibilità di uno sforamento del 10%: spesso, però, si va ben oltre queste cifre. La proposta dell’Associazione Italiana Genitori A.Ge è la gratuità totale dei libri di testo gratuiti per tutta la durata della scuola dell’obbligo e lo sgravio fiscale del costo dei libri di testo dall’obbligo in poi.

"Dobbiamo sostenere il nostro futuro come paese civile, attraverso i nostri figli ed il loro desiderio di sapere – commenta Paolo Baresi, bresciano, vicepresidente A.Ge -. Un Paese che vuole crescere deve passare attraverso la cultura, e la gratuità dei libri è una indicazione chiara della strada che vuole intraprendere la nazione. Sosteniamo la cultura dei nostri figli e le famiglie che, oggi, hanno sulle spalle tutto il peso economico della questione. Anche il tema della denatalità non va dimenticato e ascoltare i bisogni dei genitori è determinante. I genitori devono essere sostenuti nei progetti di famiglia, anche attraverso l’aiuto economico per l’acquisto dei libri di testo. Scuola dell’obbligo dovrebbe essere sinonimo di gratuità. I genitori A.Ge vogliono portare avanti con forza questa richiesta. Per questo la firma della petizione è importante".