La personale di Sara Fassi al Terzo Spazio

Verrà inaugurata venerdì 24 gennaio al Terzo Spazio di via S.Garovaglio a Como la personale di Sara Fassi, l’artista comasca ha già esposto in collettive a Roma Milano e Venezia, partecipando a fiere d’arte contemporanea come Antibes Art Fair, LA Art Show di Los Angeles, la Spectrum di Miami ed ancora l’Artexpo di New York. La passione per l’arte è nel Dna, trasmessa dal nonno Carlo anche lui pittore, ma Sara Fassi ha scelto un suo stile per esprimere i suoi stati d’animo abbracciando una tecnica espressionistica. La mostra “Nessuno si salva da solo“ verrà inaugurata alle 20. L’esposizione sarà aperta dalle 17.30.