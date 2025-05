Tre luoghi simbolo di Como aprono alle visite guidate

Un ricco programma di visite guidate, per il lungo fine settimana del 2 giugno, con l’apertura straordinaria di tre luoghi di Como: Palazzo Terragni, San Carpoforo, la prima Basilica della diocesi di Como, e le antiche Terme di Como Romana. Il primo appuntamento è per venerdì 30 maggio ore 17, con replica il 13 giugno, e ritrovo in piazza Verdi davanti al Teatro Sociale. Il capolavoro del Razionalismo italiano, apre le porte per una visita nel suo atrio, che consente di scoprire questa straordinaria opera architettonica. Durante il tour sarà esplorato anche il contesto urbano circostante, svelando aneddoti poco noti e dettagli curiosi, come la significativa storia della Palestra Negretti, le scale artistiche nascoste nel quartiere e il contrasto tra lo stile razionalista e le altre architetture della zona. La Basilica di San Carpoforo di via San Carpoforo, sarà aperta sabato 31 maggio alle 10: sorta alla fine del IV secolo, è stata la prima Basilica della Diocesi di Como e probabilmente la sua prima cattedrale. Il terzo appuntamento è con le Terme di Como Romana, in viale Lecco 9, domenica 1° giugno alle 10, per una visita guidata in collaborazione con la Società Archeologica Comense. Novum Comum, città romana importante, voluta da Giulio Cesare, luogo di confini fisici e simbolici, perno strategico, militare e commerciale, doveva avere terme grandi. In questo luogo ora caratterizzato dalla presenza di un parcheggio, si trova uno degli scavi più importanti della Como Romana, su un’area di 1500 metri quadri. Pa.Pi.