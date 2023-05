Incidenti a Cernobbio e Sorico: sei persone ferite

Due incidenti nel Comasco oggi, lunedì 1° Maggio, fortunatamente senza troppe conseguenze dal punto di vista delle persone coinvolte.

A Cernobbio

Il primo si è verificato sulla statale Regina questa notte, verso l’1.30, in territorio comunale di Cernobbio. Sono entrati in rotta di collisione un’automobile e una motocicletta. A bordo c’erano un ragazzo e una ragazza, entrambi ventiduenni. Nessuno dei due ha riportato ferite troppo gravi.

I giovani sono stati portati in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dai soccorritori della Croce Rossa di Lomazzo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Como.

A Sorico

Più tardi nel corso della giornata, poco dopo le 12.30, un altro incidente è stato rilevato nella zona del lago di Como. Stavolta teatro dello schianto è stata la Statale 36, a Sorico, nell’Alto Lago, sulla bretella che conduce verso Chiavenna.

In questa occasione si sono scontrate due auto: sono rimaste ferite quattro persone; due uomini di 64 e 94 anni e due donne, di 60 e 90 anni. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce rossa di Colico, un'ambulanza da Bellano e l’automedica, ancora da Colico. I feriti sono stati portati in ospedale a Gravedona, presidio di riferimento per la zona dell’Alto Lario.

L’impatto fra le due vetture è stato molto violento. Fortunatamente, nonostante l’età avanzata di due delle persone coinvolte nello schianto, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Sono infatti arrivati al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto, anche in questo caso, si sono portate le forze dell’ordine per gli accertamenti.