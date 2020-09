Como, 5 settembre 2020 - Doveva essere una pausa per spezzare il lungo viaggio di ritorno verso casa. Ma la loro auto è andata a schiantarsi contro lo spartitraffico all’ingresso dell’area di servizio Foglia Est dell’A14, nel tratto pesarese. Non c’è stato niente da fare per i due coniugi 81enni che si trovavano all’interno dell’abitacolo della loro Suzuki Ignis, distrutta nell’impatto. Sono morti sul colpo finendo contro il guardrail della cuspide che divide la carreggiata in due ingressi, quello per i camion da quello per le auto.

Si chiamavano Mario Cecconello e Fiorangela Di Camillo, entrambi del ’39, erano residenti a Como e stavano rientrando da Teramo. Una pattuglia dell’Autostradale si trovava già nell’area di servizio quando è successo l’incidente, verso le 11.45 di ieri mattina. I poliziotti hanno sentito un botto tremendo. Poi si sono trovati davanti a quell’ammasso di lamiere. Dentro, i due corpi senza vita. Al volante c’era il marito, la moglie accanto a lui. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto i cadaveri, l’ambulanza e anche un’altra pattuglia della stradale. L’autogrill è stato chiuso per qualche ora per permettere di svolgere in sicurezza tutte le operazioni di soccorso e di sgombero dell’area dello schianto.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Potrebbe essere stata l’alta velocità, ma anche un colpo di sonno o un malore. Non si esclude neppure che, data l’ora, un raggio di sole possa aver accecato l’81enne alla guida. Si ipotizza anche che la macchina possa aver perso aderenza a causa del peso eccessivo. Era infatti carica di bagagli, ma anche pacchi e prodotti tipici abruzzesi di cui la coppia aveva fatto una scorta da riportare a casa. Ad aiutare le indagini potrebbero essere le telecamere posizionate sull’area di servizio. Le immagini contenute nel sistema di videosorveglianza potrebbero chiarire i dettagli dell’incidente. La Procura di Pesaro ha intanto disposto la ricognizione delle salme. Ieri mattina, dopo l’identificazione dei due coniugi, le forze dell’ordine hanno avvisato la figlia e il figlio, dj molto noto a Como, che si sono subito messi in viaggio per Pesaro