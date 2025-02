Il suo talento:: "È il migliore a fare calcoli"

Le cessioni di marijuana e hascisc del gruppo comasco potevano essere minime, ma anche di entità rilevante: come quella del 9 settembre 2022, quando Suku consegna a un acquirente, incontrato in un parcheggio, quasi 2500 euro di droga. Oppure quella del giorno precedente, per cui aveva ricevuto 700 euro. Ma anche gli acquisti non erano da meno: un mese dopo Suku e Laurendi acquistano a Milano quasi quattro chili di marijuana e due di hascisc. Se le consegne erano lontane, come a Porlezza, il sistema di consegna prevedeva due auto: Suku con lo stupefacente, mentre Albertella o Laurendi facevano da staffetta. Ma Albertella aveva un altro talento riconosciuto dal gruppo, la capacità contabile: "Lui è il migliore a fare i calcoli" dice Suku in una intercettazione, mentre racconta tre anni di attività in cui "siamo amici, grandi amici, ma non è che siamo qui per amicizia, perchè facciamo comodo l’un l’altro". Pa.Pi.