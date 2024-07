Il colpaccio dei brianzoli è la guardia . Tyrus McGee

La Pallacanestro Cantù ha annunciato giovedì scorso il grande colpo del mercato estivo con l’ingaggio di Tyrus McGee, una guardia di 188 cm e 90 kg, nata il 14 marzo 1991 a Stringtown, Oklahoma. McGee è noto per le sue eccezionali doti realizzative, avendo sempre chiuso ogni stagione in doppia cifra di media per punti, grazie al suo atletismo e tiro preciso.

"Abbiamo inserito nel nostro roster un giocatore che ha sempre dimostrato grandi doti realizzative e di leadership" ha dichiarato coach Nicola Brienza (foto). "Ha vinto campionati ed è stato protagonista in squadre di successo. Sono molto soddisfatto perché è una grandissima presa per Cantù". Dopo aver frequentato il college di Iowa State, McGee ha iniziato la sua carriera professionistica in Spagna con il Breogan, passando poi alla Bundesliga con il Bremerhaven. Successivamente, ha giocato in Italia con l’Orlandina, Cremona e Venezia, dove è stato determinante nella vittoria dello scudetto 2016-17. Ha poi giocato a Pistoia, Sassari, e successivamente in Francia e Israele, vincendo la Lega Balcanica 2020-21 con l’Hapoel Holon. Dopo un breve periodo in Cina, ha militato nel Galatasaray e nell’ultima stagione nello Strasbourg, dove ha mantenuto una media di 14.4 punti a partita. A.L.M.