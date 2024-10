Il Musa lago di Como eletto miglior hotel al mondo con vista lago

Como, 22 ottobre 2024 – Si trova a Sala Comacina con vista panoramica sull'unica isola del lago di Como ed è stato eletto come miglior hotel al mondo con vista lago. È il Musa Hotel un luxury boutique hotel 5* il nuovo brand nato sulle sponde del lago.

Durante la cerimonia di premiazione dei World Luxury Hotel Awards e World Luxury Restaurant Awards che si è tenuta a Bali, la struttura è stata eletta miglior Luxury Lakeside Hotel a livello globale e Luxury Design Boutique Hotel per l’Europa del sud, mentre il fine dining ristorante Roteo che si trova al suo interno al suo interno è stato selezionato come miglior ristorante fine dining d’italia.

La premiazione del Musa Hotel ai World Luxury Hotel Awards

“Siamo onorati per i riconoscimenti ricevuti e di aver potuto portare il nostro territorio nel mondo - commentano Matteo Corridori e Robert Moretti, executive director & chef di Musa Lago di Como –. Dopo solamente tre anni di attività questi premi, in un settore competitivo come quello del lusso, sono la conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione e ci spronano a proseguire con ancora maggiore motivazione”.

“Vogliamo ringraziare i nostri ospiti per averci sostenuti e aver voluto esprimere il loro apprezzamento, senza il loro supporto non avremmo potuto raggiungere questi risultati. Un grazie anche al nostro team per l’impegno quotidiano nel rendere indimenticabili ogni soggiorno e ogni cena, seguendo i valori di un’hospitality moderna, giovane e fresca dove il vero lusso è rappresentato dal rapporto umano”. Istituiti rispettivamente nel 2006 e nel 2015, il World Luxury Hotel Awards e il World Luxury Restaurant Awards rappresentano un riconoscimento nel settore degli hotel e ristoranti di lusso. Ogni anno hotel e ristoranti hanno l'opportunità di partecipare iscrivendosi in categorie che mettono in evidenza i loro punti di forza e le loro destinazioni dando la possibilità a più di 300mila viaggiatori internazionali, oltre che ad una giuria tecnica di professionisti del settore, di selezionare i vincitori tramite votazione.

La filosofia e i valori che caratterizzano il brand sono: eccellenza culinaria, sofisticata ma accogliente ospitalità, integrità, rispetto ed etica.

Questo importante riconoscimento si aggiunge ai numeri registrati dal Musa lago di Como nell'ultima stagione, ovvero un tasso del 97% di occupancy ( con un incremento dell'80% rispetto al 2023) e ospiti provenienti principalmente da Stati Uniti e Australia. Anche il ristorante Roteo ha registrato ottime performance, con ben il 69% di ospiti esterni all’hotel che raggiungono il piccolo borgo di Sala Comacina per degustare i menù studiati dagli chef Corridori e Moretti.