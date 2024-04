Como, fuori dall’hotel tenta di rubare nell’auto di un turista e lo minaccia con un coltello: arrestato

Como, 12 aprile 2024 – Ha spaccato il vetro di un’auto in sosta per rubare al suo interno ma è stato visto dal proprietario, un turista svizzero alloggiato a Como, e dal portiere dello stesso hotel. L’uomo, Mokhtar Ghanmi, un tunisino recidivo di 38 anni è finito in carcere al Basone con l’accusa di rapina aggravata. È avvenuto alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì in viale Rosselli dove l’uomo, con un martelletto frangivetri, ha spaccato il lunotto posteriore di una Skoda parcheggiata lungo la strada per rubare gli oggetti al suo interno.

Il portiere dell’hotel, mentre chiamava la polizia, ha anche avvisato il proprietario dell’auto che è sceso in strada e ha inseguito il tunisino: ma quest’ultimo, nel tentativo di allontanarlo, gli ha puntato un coltello a serramanico. Nel frattempo è giunta sul posto la polizia, che lo ha bloccato e arrestato in flagranza. Ora è in carcere su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Giuseppe Rose, in attesa di convalida, con l’accusa di rapina aggravata dall’uso delle armi e di porto di coltello in luogo pubblico.