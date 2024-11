Home gallery “Movimento“ di Pietro Turati

Si inaugura sabato 30 novembre alle 17 la mostra dell’artista comasco Pietro Turati dal titolo “Movimento“, all’interno della nuova Home Gallery Ziveri, a Como, in via Brambilla 37, primo piano. Saranno esposte al pubblico 30 opere, tra oli e acrilici su tela. Presentata dal critico Sergio Gaddi e dall’architetto Nicoletta Sanguinetti, sarà aperta fino al 15 febbraio, su prenotazione, chiamando il numero 339.1230024. A dicembre saranno previsti open day al sabato e domenica, dalle 11 alle 18. "L’idea della home gallery – vuole presentare l’arte già inserita in uno spazio abitativo, in modo da cogliere subito le relazioni tra opera e contesto".