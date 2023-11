Guanzate, principio d'incendio in un’azienda metallurgica in via Galilei

Guanzate (Como), 16 novembre 2023 - Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate nella tarda serata di ieri per spegnere un principio d’incendio all’interno dell’azienda Ital Leghe in via Galileo Galilei, specializzata nella lavorazione di zinco.

A fronte del malfunzionamento di uno degli impianti prontamente segnalato dagli operai sono giunte sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo. Le operazioni di messa in sicurezza in collaborazione con i tecnici dell’azienda e gli stessi operaio si sono protratte per 90 minuti, non si segnalano feriti o intossicati.