Grandi tele, disegni, sculture. La personale di Walter Pozzato

“I dubbi di un’anima“, mostra personale dell’artista Walter Pozzato, s’inaugura sabato 5 aprile alle 17.30 a Como, in San Pietro in Atrio, via Odescalchi 3. Saranno esposte decine di tele, anche di grandi dimensioni, disegni e sculture. Colorate o monocrome, le opere di Pozzato "danzano con il ritmo della fantasia e di una potente creatività che si traduce in figure a volte agili, altre goffe, altre ancora drammatiche".

La mostra rimarrà aperta fino al 28 aprile con ingresso libero, nei giorni da martedì a domenica dalle 13 alle 18. All’inaugurazione interverrà il giornalista Lorenzo Morandotti. "Ogni artista conforta la propria anima con l’invenzione, il colore, il tratto e il gesto – spiega l’autore delle opere esposte, Walter Pozzato – Alla costante ricerca di un messaggio da percepire tra le onde del tempo e un’illusione che ultima calmerà quel mare infinito. Con energia consapevole ma irriverente nei confronti del banale, contraria sempre alla forma ordinaria".

E ancora: "Si agita nel mio animo più profondo l’essere umano che cerca se stesso; la creatura primordiale che non ha ancora risposte ai suoi quesiti ma che, nonostante le paure più squassanti, combatte in nome della vita, della verità, dell’ironia, del sorriso, della fragilità di questa esistenza." Per informazioni il telefono è 031/252352, l’indirizzo e-mail cultura@comune.como.it.

Pa.Pi.