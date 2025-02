Grandi imprese al Ghisallo con gli ex big del ciclismo

Riapre dopo la pausa invernale il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo che a partire da domani (sabato 1 marzo) tornerà a mostrare le sue collezioni di biciclette, maglie e cimeli dei campioni. Per l’occasione ospiti al Ghisallo, dove sono stati tante volte protagonisti, due campioni del calibro di Gianni Bugno e Claudio Chiappucci che alle 16.30 si racconteranno rispondendo alle domande di Beppe Conti, giornalista e autore del libro “Le grandi imprese di ciclismo“.

Insieme a loro anche Marco Giovannetti, campione olimpico nella cronometro a squadre nel 1984 e vincitore della Vuelta di Spagna nel 1990 (per l’occasione bici e maglia amarillo saranno donate al museo), e Marino Vigna vincitore dell’oro olimpico nell’inseguimento a squadre ai Giochi di Roma del 1960 e scopritore di tanti talenti in qualità di commissario tecnico per la pista professionisti e presidente della commissione tecnica della Lega Ciclismo.

L’evento sarà a ingresso libero e per tutti gli appassionati sarà anche l’occasione giusta per ammirare da vicino le tre biciclette donate alla collezione del Ghisallo da Tadej Pogacar, in sella alle quali ha conquistato Giro, Tour e Mondiale. Il Team Polti invece ha donato alla collezione la maglia rosa del Giro d’Italia femminile 2024 vinto da Elisa Longo Borghini e un’altra maglia del team Polti Kometa 2024 autografata da tutto i corridori della squadra, oltre alla bici con cui Ivan Gotti usò nella cronoscalata del Giro d’Italia che vinse nel 1999.

Grandi eventi che non si fermano qui, sabato 8 marzo ci sarà la grande campionessa Nicole Cooke.

R.C.