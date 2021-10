Como - Oggi, sabato 9 ottobre, parte da Como la 115esima edizione del Giro di Lombardia. Di seguito i provvedimenti viabilistici adottati dal Comune in centro città per consentire lo svolgimento della manifestazione.

Divieto di sosta con rimozione forzata

- dalle ore 14.00 di venerdì 8 ottobre alle ore 15.00 di sabato 9 ottobre nell’area pedonale di piazza Cavour e viale Puecher su entrambi i lati della strada

- dalle ore 14.00 di venerdì 8 ottobre alle ore 11.00 di sabato 9 ottobre nell’area di sosta dei giardini Maggiolini.

- dalle ore 05.00 alle ore 11.00 di sabato 9 ottobre in via Bianchi Giovini, piazza Roma (area sosta bus turistici), piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, piazza Medaglie d’Oro, via Giovio, via Cantù, largo Miglio (parcheggio motoveicoli solo lato fiancheggiante lo stabile sede del Liceo “A.Volta”), via Clemente XIII, Largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, piazzale Somaini, via Martinelli, viale Sinigaglia, via Regina (da via Venini a via santa Marta).

Divieto di circolazione

- dalle ore 07.00 di sabato 9 ottobre fino al transito del veicolo di fine corsa in via Rodari, piazza Roma, via Bianchi Giovini, piazza Cavour (tratto tra via Giovini e via Fontana), via Fontana, via Cairoli

- dalle ore 07.00 alle ore 11.00 di sabato 9 ottobre in largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, via Martinelli, viale Masia (da viale Rosselli a piazzale Somaini), viale Sinigaglia

Il percorso

Chiuse le seguenti strade e piazze cittadine: piazza Cavour, via Plinio, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele II, piazza Medaglie d’Oro, via Giovio, via Cantù, largo Miglio, piazza Vittoria, via Milano, piazza San Rocco, via Napoleona, piazzale Camerlata, via Paoli, via Clemente XIII, via Scalabrini fino al confine comunale con Casnate con Bernate.

Parcheggio

Si consiglia l’utilizzo dell’autosilo Valmulini. Dalla stessa Napoleona sarà possibile vedere il passaggio del Giro. Le consuete corse del trasporto pubblico locale potrebbero subire variazioni sul percorso originale. Per info www.asfautolinee.it

Info utili

La gara partirà da piazza Cavour alle 10.20 circa, come da cronotabella ufficiale, e dovrebbe lasciare il territorio comunale intorno alle 11. Saranno possibili disagi alla circolazione prima e durante il transito della carovana. Consigliamo di valutare percorsi alternativi o posticipare, per quanto possibile il transito in città.