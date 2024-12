Giovanili e tanto altro: patto triennale con l’Ajax

Sogna in grande il Como, dentro e fuori dal campo, anche grazie a un accordo appena concluso con l’Ajax, il club dei lanceri, tra le società più blasonate d’Europa. Como 1907 e Ajax infatti hanno unito le forze in una partnership che prevede un accordo triennale che entrerà in vigore l’1 gennaio 2025. Una partnership che prometterà una crescita reciproca alle due società e uno scambio di competenze che rafforzerà le posizioni competitive di entrambe sulla scena internazionale.

"Al Como 1907 crediamo che la collaborazione sia il motore dell’innovazione e della crescita – ha spiegato il presidente Mirwan Suwarso (nella foto) –. La collaborazione con un club del calibro dell’Ajax ci permette di unire i nostri punti di forza, garantendo a entrambi i club una spinta verso i confini dell’eccellenza calcistica. Insieme puntiamo a creare percorsi che non solo elevino i nostri club, ma che stabiliscano pure un nuovo standard per il futuro del gioco".

Dall’Olanda il direttore tecnico dell’Ajax, Alex Kroe, si è detto entusiasta dell’iniziativa. "Con il loro approccio innovativo e il modo in cui hanno raggiunto la promozione in Serie A, il Como 1907 è un club fantastico con cui collaborare". La collaborazione non riguarderà solo il settore giovanile, ma anche la prima squadra, con la possibilità di scambio di giocatori. Inoltre a partire dalla prossima estate sul lago verranno organizzati degli appositi camp, con allenatori del settore giovanile dell’Ajax come istruttori.

Roberto Canali