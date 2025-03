Da Como al Giappone in bicicletta: il viaggio solidale di 20.000 chilometri di Chiara e Omar

VALMOREA – Un’avventura in bici che li terrà lontani da casa per oltre un anno, da trascorrere pedalando alla volta del Giappone dove arriveranno nella primavera del 2026. Il viaggio di una vita che non è neppure il primo per Omar Ayoubi (31 anni di Olgiate Comasco) e Chiara Maffina (25 anni di Cucciago) che individualmente e in coppia sono andati in bici dall’Alaska al Messico, dall’Italia a Campostela e sulle montagne dell’Atlante in Marocco.

Questa volta però la sfida li terrà lontani da casa tra i 10 e i 12 mesi, il minimo indispensabile per percorrere i quasi 20mila chilometri che separano l’Italia dal Giappone. Nel loro viaggio che è iniziato la scorsa settimana dovranno attraversare deserti, salire le montagne e attraversare, sempre in sella alle loro biciclette, 25 Paesi.

“Il nostro sogno è arrivare in Giappone nella primavera del 2026, tutto rigorosamente in sella a una bici – spiega Chiara –. Percorreremo migliaia di chilometri per realizzare questo progetto che chiamiamo Tailwindonbikes, ma il nostro viaggio non è solo un’avventura personale. È un’opportunità per fare del bene e restituire qualcosa alla comunità. Ecco perché abbiamo deciso di unire il nostro sogno alla causa della Comunità Annunciata di Como, parte della Fondazione Somaschi, che si dedica a migliorare la vita di bambini e ragazzi in difficoltà”.

La spedizione di Chiara e Omar è infatti l’occasione per lanciare una raccolta fondi per supportare le attività sportive e ricreative per i ragazzi dell’Annunciata. “Lo sport ha la capacità di trasformare vite, di far scoprire talenti e di offrire nuove opportunità a chi ha meno possibilità – spiegano –. Noi crediamo che tutti abbiano il diritto di sognare e di innamorarsi di qualcosa che li ispiri. Vogliamo dare ai ragazzi accolti, l’opportunità di sviluppare i loro interessi e creare il loro stile di vita. Che sia attraverso lo sport, la musica, l’arte o, perché no, la bicicletta. Pensare di poter donare loro una bici e aprire nuovi orizzonti ci riempie di gioia”. La raccolta fondi è già partita sulla piattaforma “La rete del dono” e per partecipare basta cercare l’iniziativa “Due cuori, due bici un progetto”.