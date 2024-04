Gabrielloni-Da Cunha. Biglietto per la serie A

Il Como blinda il secondo posto solitario, con la quarta vittoria consecutiva, per 2-1 grazie ancora a Gabrielloni e Da Cunha. Ora a cinque partite dalla fine i lariani hanno la concreta possibilità di realizzare il sogno verso la serie A. Il Como all’inizio ci prova solo con tiri dalla distanza, senza esito. La partita si sblocca al 37’ quando Cutrone fugge sulla sinistra e mette un pallone invitante davanti alla porta, dove Gabrielloni di testa non ha difficoltà ad insaccare. Grande occasione per il raddoppio al 45’ con un’incursione da destra ancora di Cutrone: Pissardo respinge con difficoltà il suo destro. La ripresa si apre al 4’ con una galoppata centrale di Gabrielloni che in area serve Strefezza ma il tiro è centrale e debole.

Il raddoppio arriva al 15’ con un’azione manovrata : Gabrielloni che servire a destra Strefezza, il fantasista trova un corridoio per Cutrone, che alza la testa e spedisce un rasoterra davanti alla porta che Da Cunha deposita in rete. All 89’ il Bari riapre la partita con Puscas, abile a girare in porta una respinta corta di Semper. Finisce 2-1 e il Como fa un altro passo verso la serie A.