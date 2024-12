Casiraghi, lutti e splendori. Addio a Fernanda Biffi, la suocera di Carolina: chi c'era ai funerali

Fino Mornasco (Como) – Ha vissuto fino a 99 anni, compiuti lo scorso luglio, chiusa in quel silenzio sobrio che ha sempre caratterizzato la sua vita. Ieri è stato celebrato l’ultimo addio a Fernanda Biffi Casiraghi, suocera di Carolina di Monaco e madre di Stefano Casiraghi, morto a 30 anni in un incidente nautico avvenuto il 3 ottobre del 1990 a Cap Ferrat, in Francia. Se ne è andata sabato, nella villa di famiglia di Fino Mornasco, Le Cicogne, al termine di una vita lunghissima, con grandi felicità ma anche grandi dolori e perdite importanti. Il 10 luglio avrebbe compiuto 100 anni, ma 34 anni fa aveva dovuto affrontare il tragico lutto della perdita di un figlio, un’incidente avvenuto durante la gara offshore della “Formula Uno del mare” in diretta televisiva, vissuto minuto per minuto anche da lei, che quel giorno era a Montecarlo.

Una foto del 1988 mostra la principessa Carolina di Minaco con i suoi tre figli: Charlotte, Pierre e Andrea e il marito Stefano Casiraghi

Nel 1998 aveva dovuto dire addio al marito Giancarlo e, nel 2016, a un altro figlio, Daniele, di 62 anni. Il terzo figlio, Marco, vive nel Principato di Monaco dove guida l’azienda fondata dal fratello Stefano nel 1984. In Italia vive la figlia, Rosalba. La sua vita è terminata sabato, circondata dai familiari accorsi quando le sue condizioni erano progressivamente peggiorate. Ieri per il funerale a Fino Mornasco, prima della tumulazione nella cappella di famiglia, c’erano tutti. Non solo i figli e i tanti nipoti e bisnipoti, ma anche Carolina di Monaco, primogenita di Ranieri e Grace Kelly, con cui è rimasto, negli anni, un legame solido. Con lei c’erano i figli Charlotte, Andrea e Pierre. Al termine della cerimonia, è stata la nipote Fernanda, che porta il suo stesso nome, a prendere la parola a nome di tutta la famiglia.

I soccorsi nel punto in cui si è verificato l'incidente di Stefano Casiraghi

A portare Fernanda Biffi sul Lago di Como, erano state le nozze con Giancarlo Casiraghi, classe 1925, imprenditore del settore metalmeccanico e nominato cavaliere del Lavoro nel ’69. Ma la vita di Fernanda Biffi Casiraghi, è stata sempre connotata da un atteggiamento sobrio, poche apparizioni e poca esposizione pubblica, pur con il suo carattere sempre energico, mentre passava da Monaco a Lago di Como. Molti la ricordano, qualche settimana dopo la morte di Stefano, partecipare alla messa in suffragio nella parrocchiale di Fino Mornasco: era il 27 ottobre 1990, quando venne posata la lapide nella cappella di famiglia. E poi la sua decisione di legarsi sempre di più al Comasco, dove non si negava alla beneficenza e al volontariato.

Stefano Casiraghi e Caroline di Monaco con i figli

Come la lettura di favole di Natale ai bambini ricoverati in ospedale, con l’associazione Abio, la presidenza onoraria del corpo musicale Verdi di Fino Mornasco, ereditando la passione che era stata del marito, per cui aveva ottenuto la benemerenza civica nel 2006. Nel 2010, in occasione dei vent’anni della morte di Stefano Casiraghi, aveva dato il suo consenso al Comune di Fino Mornasco, per l’allestimento di una mostra fotografica che ripercorreva la storia del campione, fino all’incontro e alle nozze con Carolina. Una testimonianza importante e inedita, che portava la firma del fotografo Mario Brenna. Infine, una delle ultime immagini di Fernanda Biffi Casiraghi, la ritrae nel 2015 al matrimonio del nipote Pierre Casiraghi con Beatrice Borromeo.