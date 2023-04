Ex assessori nei guai Il processo si fa in 4

Si frammenta in almeno quattro filoni il processo a carico degli ex assessori di Cantù e di altri imputati, accusati di aver generato o partecipato a un giro di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di bancarotta fraudolenta nel settore immobiliare. I difensori di Claudio Ferrari, 54 anni, residente a Vacallo, hanno ricusato il Gup Carlo Cecchetti, ritendo che in un provvedimento avesse espresso una anticipazione di giudizio. La sua posizione processuale dovrà quindi essere assegnata a un altro giudice, mentre alla prossima udienza saranno valutati i patteggiamenti per i quali è stato già trovato l’accordo con il pubblico ministero Antonia Pavan, tra cui quelle di Fabrizio Arnaboldi, 51 anni di Cantù e Luca Della Fontana, 57 anni di Dumenza, e tre richieste di rito abbreviato.

Ha invece scelto il dibattimento, già fissato per maggio, Giorgio Quintavalle, 50 anni di Morcote.

