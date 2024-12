“Europa in versi e prosa”. Chance per nuovi autori

Il Festival internazionale di poesia Europa in versi, in collaborazione con La Casa della Poesia di Como, ha pubblicato la decima edizione del bando per il Premio internazionale di poesia e narrativa Europa in versi e in prosa. L’obiettivo è scoprire talenti non ancora conosciuti, e dare loro visibilità attraverso i canali social e sui siti europainversi.org e lacasadellapoesiadicomo.com. I vincitori assoluti delle sezioni di Poesia edita e narrativa edita verranno premiati con 500 euro. Inoltre, per tutte le sezioni che riguardano gli inediti, l’autore dell’opera vincitrice assoluta delle rispettive sezioni avrà la possibilità di pubblicare con una casa editrice indicata dalla stessa organizzazione. Il premio è articolato in quattro sezioni: Poesia inedita, Poesia edita, Narrativa inedita, Narrativa edita. L’iscrizione è aperta ad autori italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età, mentre le opere dovranno essere inviate entro il 30 marzo prossimo. I vincitori assoluti e i finalisti delle varie sezioni, saranno premiati a Como a maggio, in una manifestazione aperta al pubblico. Presidente di Giuria per la poesia è il poeta Milo De Angelis, per la Narrativa il docente universitario Gianmarco Gaspari, che saranno affiancati dalla giornalista Elisabetta Broli, dall’editore Stefano Donno, dal poeta Bruno Galluccio, da Roberto Galaverni, critico letterario e giornalista culturale e da Laura Garavaglia, poeta e giornalista, direttore del Festival internazionale di Poesia Europa in versi, e da Riccardo Valsecchi, filosofo. Verranno segnalate opere meritevoli che non raggiugono il podio. Paola Pioppi