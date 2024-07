Erba, vendevano souvenir e bibite non a norma: sequestrati quasi 6.200 articoli in tre negozi

Erba, 9 luglio 2024 – I controlli della Guardia di finanza di Erba, svolti nell’ultimo fine settimana, si sono conclusi con il sequestro di 6.100 souvenir e 84 lattine di bibite, risultati privi delle obbligatorie indicazioni di legge, tra cui i materiali impiegati per la loro fabbricazione. Le verifiche avevano lo scopo di accertare la conformità e sicurezza dei prodotti in vendita nei negozio, e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Sono tre i negozi su cui si sono concentrate le attenzioni che hanno evidenziato criticità. Al termine delle attività, i rappresentanti legali di due società sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Como e Lecco per la vendita dei prodotti non conformi, mentre il commerciante di bibite all’Ufficio di Milano del Ministero dell’agricoltura e sovranità alimentare, competente per la violazione degli obblighi di informazione del consumatore e di etichettatura dei prodotti. Nel primo caso, l’irregolarità comporterà una sanzione amministrativa compresa da 516 a 25mila euro, nel secondo caso da 3000 a 24mila euro.