Indossando una maglietta con la scritta "carabinieri" ieri mattina due uomini sono entrati nell’abitazione di una coppia di ottantenni, in via Leopardi. Hanno detto di dover fare verifiche per alcuni furti avvenuti in zona: mentre uno dei due intratteneva i pensionati, l’altro si sarebbe allontanato. Ma ad un certo punto, la donna si è insospettita e ha iniziato ad avere un atteggiamento ostile, fino a mettere i due ladri in condizioni di allontanarsi. Per andarsene in fretta, uno dei due ha dato una spinta alla pensionata, facendola cadere a terra. I due sono comunque riusciti a impossessarsi di alcuni monili in oro.

