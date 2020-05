Eupilio (Como), 30 maggio 2020 - Sono in corso le ricerche di un bagnante che è scomparso nelle acque del Segrino. L'allarme è scattato attorno alle 18 e sul posto ci sono i vigili del fuoco di Erba che stanno perlustrando le acque del lago a bordo di un gommone.

In loro aiuto è intervenuto anche un elicottero appartenente al corpo e decollato dalla base di Varese. Sono attesi sulle sponde del Segrino anche i sommozzatori in arrivo da Milano. Sul posto carabinieri e polizia locale tengono lontano pedoni e ciclisti e hanno bloccato la ciclopedonale per consentire le operazioni di soccorso.