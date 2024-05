Faggeto Lario, incendio in abitazione: salvato pensionato di 92 anni

Faggeto Lario (Como), 7 maggio 2024 – A partire dalla tarda mattinata di oggi, cinque squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e distaccamenti di Erba e Cantù, per un totale di 25 operatori, sono state impegnate nello spegnimento di un incendio a Faggeto Lario in località Molina, via Gradinata.

Il rogo, le cui cause risultano accidentali, ha interessato due piani di una abitazione, dalla quale è stato evacuato un anziano di 92 anni, residente a Milano, che utilizzava la casa come residenza estiva, affidato alle cure dei sanitari del 118. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore, impedendo la propagazione alle residenze confinanti. Il tutto reso difficilissimo dalla mancanza di acqua e dal difficile approvvigionamento dei mezzi, a causa della zona difficilmente raggiungibile.

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Sono stati accertati il crollo di due solette e parzialmente anche del tetto, che hanno reso inagibile l’abitazione.